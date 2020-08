Business news: Brasile, disoccupazione sale al 13,3 per cento nel secondo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione in Brasile è cresciuto nel secondo trimestre del 2020, attestandosi al 13,3 per cento, in aumento del 1,3 per cento rispetto al secondo semestre del 2019. E' quanto reso noto dall'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge), secondo cui tutti i settori dell'economia sono stati colpiti dalla perdita di posti di lavoro nel periodo, soprattutto quelli più sensibili alle politiche di distanziamento sociale adottate per rallentare la proliferazione del nuovo coronavirus a partire dallo scorso marzo. In particolare nel settore del commercio sono stati persi 2,1 milioni di posti di lavoro, nell'edilizia civile 1,1 milioni. (Res)