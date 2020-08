Montenegro: elezioni parlamentari, primo il partito del presidente Djukanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito del presidente del Montenegro, Milo Djukanovic, il Partito democratico dei socialisti (Dps) è in testa alle elezioni parlamentari secondo le ultime proiezioni. Con una copertura di circa il 90 per cento dei seggi scrutinati, il Dps si attesta al 34,80 per cento, seguito da due formazioni dell'opposizione: la coalizione Per il futuro del Montenegro mentre la Coalizione dei democratici, sotto lo slogan "La pace è la nostra nazione", è terza con il 12,5 per cento. (Mop)