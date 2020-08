Business news: Perù, stime governo, economia in calo del 12 per cento quest’anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia peruviana si contrarrà del 12 per cento quest’anno, nel contesto della crisi legata alla pandemia del nuovo coronavirus. È la stima diffusa dal ministero dell’Economia, secondo cui il dato risente soprattutto del deterioramento dell’economia registrato nella prima parte dell’anno. Secondo le stime del ministero dopo un calo del 17,4 per cento tra gennaio e luglio, l’economia dovrebbe contrarsi del 7 per cento tra luglio e dicembre, con una crescita delle attività primarie stimata all’1,2 per cento. (Res)