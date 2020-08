Libano: ex primi ministri propongono Moustafa Adib come nuovo premier

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli ex capi di governo libanesi Saad Hariri, Fouad Siniora, Najib Mikati e Tammam Salam hanno proposto l'ambasciatore del Libano in Germania, Moustapha Adib, per la carica di primo ministro alla vigilia delle consultazioni parlamentari vincolanti previste per domani. "Abbiamo concordato la nomina dell'ambasciatore Moustapha Adib alla presidenza del governo", ha dichiarato Siniora ai giornalisti dopo un incontro alla Maison du Centre. "Ci auguriamo che venga nominato con il maggior numero di voti per formare rapidamente un governo che attui le riforme", ha aggiunto. "L'obiettivo dell'azione politica deve essere il salvataggio del Libano garantendo tutti gli ingredienti per il successo", ha dichiarato l’ex premier. Le consultazioni parlamentari vincolanti che portano alla nomina del futuro primo ministro libanese si svolgeranno domani a partire dalle 9 del mattino al palazzo presidenziale, tre settimane dopo le dimissioni del gabinetto di governo guidato da Hassan Diab, sulla scia delle esplosioni che lo scorso 4 agosto hanno devastato la capitale Beirut. Durante queste consultazioni, ogni gruppo parlamentare dovrà nominare la personalità sunnita indicata come futuro premier incaricato.(Res)