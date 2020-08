Business news: Brasile, numero occupati cresciuto del 2,5 per cento nel 2019

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La popolazione occupata in Brasile ha raggiunto i 94,6 milioni di persone nel 2019, in crescita del 2,5 per cento rispetto al 2018 quando raggiunse i 92,3 milioni. Lo ha reso noto l'Istituto brasiliano di geografia e statistica (Ibge) pubblicando lo studio sul mercato del lavoro nel 2019. Rispetto alla popolazione di occupati alla data del 31 dicembre del 2012, usato dall'Ibge come riferimento statistico, l'aumento nel 2019 è stato del 6,1 per cento, pari a 5,4 milioni di persone. Tuttavia il livello di occupazione nel 2019 (55,3 per cento) è rimasto ben al di sotto di quello registrato nel 2012, quando raggiunse una percentuale del 57 per cento. (Res)