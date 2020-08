Business news: Colombia, produzione petrolifera in calo del 15,4 a luglio su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione petrolifera della Colombia si è attestata sui 734.987 barili giornalieri a luglio, in aumento dello 0,70 per cento rispetto alla produzione di giugno. È quanto emerge dai dati diffusi dal ministero delle Risorse minerarie e dell’Energia. Il volume è tuttavia inferiore del 15,4 per cento rispetto alla produzione ottenuta nello stesso mese dello scorso anno. Quanto al gas, la produzione nel settimo mese dell’anno è stata di 932,5 milioni di piedi cubici al giorno, in calo del 14,9 per cento rispetto a giugno e del 10,5 per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Nel periodo che va da gennaio a giugno la produzione di petrolio e gas è calata rispettivamente del 9,81 per cento e del 2,44 per cento rispetto ai primi sette mesi del 2019. La Colombia, il quarto produttore di greggio in America Latina, ha raggiunto una produzione media di 885.851 barili al giorno nel 2019, il 2,4 per cento in più rispetto all’anno precedente. (Res)