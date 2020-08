Business news: Brasile, governo azzera dazi importazione apparecchiature per generazione solare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile ha deciso di azzerare i dazi di importazione su circa una dozzina di apparecchiature tecnologiche utili per la generazione di energia solare. La decisione segue quella dello scorso luglio in cui il governo aveva pubblicato una prima lista di apparecchiature esenti da tariffe all'importazione. Secondo un calcolo dell'Associazione brasiliana di energia solare fotovoltaica (Absolar) l'aggiunta di oggi porta a un totale di 109 le apparecchiature nel settore esenti da tariffe. In particolare la Camera del commercio estero (Camex) del ministero dell'Economia brasiliano ha aggiunto all'elenco una dozzina di moduli fotovoltaici per l'energia solare, oltre a inverter e altri accessori, come componenti dei cosiddetti "tracker", che consentono ai pannelli di seguire il movimento del sole durante il giorno per massimizzare la produzione di energia. (Res)