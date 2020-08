Algeria: ministro Energia Attar, proseguono indagini su acquisizione raffineria Augusta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver firmato l'accordo di vendita con Esso, la controllata italiana di ExxonMobil, nel maggio 2018 Sonatrach ha concluso la vendita della raffineria di Augusta il primo dicembre 2018. Sonatrach precisava all'epoca che l’operazione includeva la raffineria di Augusta, i tre terminal petroliferi di Palermo, Napoli e Augusta, nonché gli interessi in oleodotti che collegano la raffineria ai vari terminal. Come sottolineato dall’allora dirigenza di Sonatrach l’impianto avrebbe lavorato il greggio algerino, riempiendo così il deficit nazionale di prodotti raffinati. Tuttavia la raffineria di Augusta è stata progettata per la lavorazione di petrolio greggio di densità media e pesante e non per greggi leggeri nella categoria di quelli prodotti dall'Algeria. La compagnia nazionale si è trovata inoltre obbligata a contrarre un prestito di 150 milioni di dollari con la Arab Petroleum Investment Corporation (Apicorp) per l'acquisto di greggio dalla Saudi Aramco da impiegare nella stessa raffineria e ha inoltre ottenuto prestiti per lavori di manutenzione della raffineria pari a circa 100 milioni di dollari. (Ala)