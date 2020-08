Maltempo: Fontana, bilancio di queste ore è pesante ma non molliamo mai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pesante il bilancio del maltempo di queste ore in Lombardia. Continuano le ricerche del 38enne cremasco travolto ieri da un torrente in piena durante un escursione nel varesino. Ringrazio amministratori locali, Vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine e volontari della Protezione Civile impegnati in tutto il territorio per ripristinare la sicurezza e i danni causati da allagamenti, smottamenti, raffiche di vento e le forti grandinate. Non molliamo mai". Lo scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in merito ai problemi provocati dal maltempo in queste ore in diverse zone della Lombardia. (Rem)