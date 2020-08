Regionali: Renzi, in Toscana non prendiamo lezioni da Salvini sulla sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se Salvini pensa di venire in Toscana a spiegarci come si gestisce ilCovid, noi gli rispondiamo che la Toscana dalla Lombardia lezioni non ne prende". Lo ha detto il leader di Italia viva Matteo Renzi a Lucca, nel corso del tour toscano di presentazione delle liste Iv alle prossime regionali. "Siamo al fianco dei fratelli lombardi, non fraintendiamoci, ma questa arroganza di venire qui a dirci come si fa, Salvini se la può tenere", ha aggiunto. (Rin)