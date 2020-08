Pd: Renzi, riformismo non è più di casa lì

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi da Lucca, nel tour toscano di presentazione delle liste di Italia viva alle prossime regionali, ha riservato una stoccata al suo ex partito, alleato di Iv nelle Regionali della Toscana. "Vorrei mandare un abbraccio a chi è rimasto nel Pd e dice di essere riformista. Dicono di essere loro quelli della Leopolda. Io non so a che Leopolda siano stati, ma a quella dove sono stato io dire di appoggiare Emiliano o un candidato del 'Fatto' sarebbe stato un film dell’orrore", ha attaccato. "E a proposito di Leopolda: l’11 settembre ci vediamo lì con Teresa Bellanova e faremo vedere cosa vuol dire essere riformisti davvero", ha aggiunto Renzi. (Rin)