Lombardia: Baffi (Iv), chi fa credere che mozione sfiducia a Fontana sia strumento per fare giustizia vende bugie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale di Italia Viva Patrizia Baffi in un messaggio su Facebook torna sulla sua posizione in merito alla mozione di sfiducia presentata dalle minoranze in consiglio regionale, da lei non firmata: "Far credere ai cittadini che la mozione di sfiducia al Presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, ora, sia il modo e lo strumento per fare giustizia e dare risposte ai problemi e ai bisogni, (ruolo della politica), vende bugie e alimenta la politica mistificatrice, illusoria e fatta del nulla". "Forse continuiamo a prendere in giro i cittadini, facendo loro credere che questo sia il modo di assolvere al nostro impegno nei loro confronti, per il semplice fatto che non siamo in grado di dare risposte serie ai problemi veri. Cioè di fare ciò per cui siamo pagati". "Io non ci sto - prosegue il consigliere Baffi su Facebook - Troppo facile poi attaccarmi dicendo che sono di destra - di centro - di su - di giù, che sono per tizio o per caio, che pranzo con colleghi di destra o partecipo a dibattiti politici organizzati da partiti di destra o che non so dove stare. Anche questo fa parte del vecchio meccanismo della politica. Eludere e confondere". "Io so dove stare - conclude Baffi - dalla parte dei cittadini, senza perdere tempo in atti concretamente inutili per loro e cercando sempre, con i miei limiti e per ciò che posso, di mettermi a disposizione dei territori e delle persone per dare risposte concrete a problemi veri. Mando il mio più grande e affettuoso abbraccio ai tantissimi che mi stanno scrivendo messaggi bellissimi di sostegno". La consigliera precisa che questa è una sua breve riflessione in merito all'argomento ma "poi basta" perché "la Lombardia ha bisogno di gente che lavori e io ho molto da fare. Se chi ha ruolo politico continua a mistificare diventa responsabile della farsa". (Com)