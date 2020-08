Trasporti: Filt-Cgil, no a subappalto servizi, sì a soluzioni in linea con salute utenti e lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria nazionale della Filt Cgil Maria Teresa De Benedictis auspica che "il riempimento dei mezzi pubblici sia in linea con le disposizioni delle autorità sanitarie e del ministero delle Infrastrutture e Trasporti che sta elaborando linee guida". In vista della Conferenza unificata Regioni e Province autonome sui trasporti pubblici, De Benedictis aggiunge in una nota che "dal canto loro le aziende dovrebbero utilizzare la cultura della sicurezza sanitaria come leva di marketing per riavvicinare gli utenti al trasporto pubblico locale e per garantire la salute dei propri dipendenti. La soluzione, prospettata da Asstra, l'associazione che riunisce le aziende del trasporto pubblico locale, per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario delle imprese associate - evidenzia la dirigente nazionale della Filt Cgil - non può essere il ricorso al subappalto per implementare il servizio perché scaricherebbe ulteriormente sul lavoro il peso della crisi finanziaria dopo i ritardi nei pagamenti delle prestazioni di sostegno al reddito". (Com)