Ambiente: Palazzotto (Leu) su rogo in Sicilia, politica ha dirette responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'incendio che si è sviluppato in Sicilia ad Altofonte, il deputato siciliano di Liberi e uguali, Erasmo Palazzotto, commenta in una nota: "Non sappiamo ancora se si tratti di un gesto criminale o di altra natura. Ciò che sappiamo è che ogni volta che soffia lo scirocco la Sicilia brucia. E il fuoco trova sempre la strada spianata. La mancata manutenzione del territorio, l'assenza totale di programmazione e l'incapacità di organizzare i lavoratori forestali sono una diretta responsabilità della politica. Mi piacerebbe seguire una conferenza stampa di Musumeci - continua - in cui ci spiega quanti sono i canadair a disposizione della Regione Siciliana, quante giornate lavorative sono state garantite agli operai forestali tra marzo e aprile (quando è utile fare la manutenzione), quante strade tagliafuoco sono state realizzate nelle zone colpite dagli incendi, che servizio di vigilanza è stato approntato nelle aree boschive in questi giorni di scirocco. Ogni anno, ogni maledetto anno, - conclude Palazzotto - un pezzo del nostro patrimonio boschivo va in fumo e con esso una parte della nostra biodiversità, un pezzo del nostro futuro.(Com)