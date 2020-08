© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per ridurre il sovraffollamento dell'hotspot di Lampedusa - continua il Viminale - in nottata arriverà sull'isola la nave Dattilo della Guardia costiera che imbarcherà domani mattina 200 migranti. La prefettura di Agrigento ha già disposto per questa sera il trasferimento di 128 migranti con le motovedette della Guardia di finanza e della Guardia costiera, dopo l'esito negativo del tampone". (Com)