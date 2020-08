Usa: narcotrafficante Salvatore Mancuso verrà estradato in Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il narcotrafficante italo-colombiano Salvatore Mancuso sarà estradato in Colombia e non in Italia come precedentemente stabilito. Lo rivela il quotidiano colombiano “El Tiempo”, citando fonti diplomatiche negli Usa, secondo cui una estradizione in Italia pregiudicherebbe gli interessi del governo Trump. La decisione è stata notificata oggi al governo colombiano e alla difesa di Mancuso, che avrebbe dovuto essere estradato in Italia il prossimo 4 settembre. A Mancuso, che ha espresso timori per la sua incolumità una volta rientrato in Colombia, sarà tuttavia anche data la possibilità di fare appello per rimanere negli Stati Uniti, dove ha da poco finito di scontare una condanna a 15 anni di carcere con l'accusa di traffico di stupefacenti. (Mec)