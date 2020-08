Algeria: ministro Energia Attar, proseguono indagini su acquisizione raffineria Augusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Energia, Abdelmadjid Attar, ha confermato oggi che le autorità giudiziarie proseguono le indagini relative al dossier della raffineria di Augusta in Sicilia acquistata dal gruppo Sonatrach dalla ExxonMobil nel maggio 2018, per un importo di oltre 700 milioni di dollari. Parlando al quotidiano “Le Soir d'Algérie”, Attar ha dichiarato: "Quando sono stato informato del progetto mi è stato detto che era un buon affare che avrebbe ridotto le nostre importazioni, saremo in grado di lavorare il greggio algerino. Ho pensato anche io che era un buon affare. Tuttavia infine la situazione si è rivelata essere abbastanza diversa”. Abdelmadjid Attar ha aggiunto che il caso della raffineria è ancora oggetto delle autorità giudiziarie, ammettendo di non voler parlare ulteriormente dell’argomento finché non termineranno le indagini. Lo scorso luglio la stampa nazionale ha riferito che il tribunale di Bir-Mourad-Rais (Algeri) ha deciso di avviare un'indagine per individuare le responsabilità nell'acquisizione da parte di Sonatrach della raffineria di Augusta in Italia. Le autorità giudiziarie hanno posto in custodia cautelare l'ex vicepresidente del gruppo Sonatrach Ahmed Mazighi, principale consigliere dell'ex amministratore delegato del gruppo energetico algerino Abdelmoumen Ould Kaddour con l’accusa di abuso d’ufficio e di sperpero di denaro pubblico. (segue) (Ala)