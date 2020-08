Roma: Raggi, grazie a Polizia locale per lavoro svolto, rispettare norme anti contagio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca di Roma Virginia Raggi con un post su Facebook ringrazia "gli agenti della Polizia locale di Roma Capitale, costantemente presenti sul territorio per garantire la sicurezza dei cittadini" per il lavoro svolto nel fine settimana per favorire il rispetto delle norme anti contagio e invita "tutti, ancora una volta, a fare la propria parte con responsabilità. Rispettiamo le regole e le disposizioni previste per contrastare il virus - scrive Raggi - e non vanifichiamo gli sforzi e i sacrifici fatti negli scorsi mesi". (Rer)