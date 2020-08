Business news: Brasile, produzione biodisel aumentata del 21,5 per cento a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di biodisel in Brasile ha registrato a luglio 2020 un aumento del 12,9 per cento rispetto al mese di giugno e del 21,5 per cento rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Lo ha reso noto l'Agenzia nazionale per petrolio, gas e biocarburanti (Anp) che sottolinea quanto il risultato su base mensile sia il più alto mai registrato sulla serie storica iniziata nel 2005. Il mese scorso sono stati prodotti 3,8 milioni di barili di petrolio equivalente (boe). Lo stato dove maggiore è stata la produzione è Rio Grande do Sul, con 1 milione di boe nel mese, seguito da Mato Grosso, con 739 mila mila boe. A luglio il consumo di gasolio è cresciuto del 7,7 per cento rispetto al mese immediatamente precedente ed è rimasto stabile rispetto allo stesso mese del 2019. (Res)