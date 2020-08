Business news: Messico, a luglio produzione petrolifera più bassa in 41 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione della compagnia petrolifera statale messicana Pemex è scesa ai livelli più bassi in 41 anni, attestandosi a luglio a un milione e 595 mila barili giornalieri. Lo rende noto l’ultimo rapporto diffuso dalla società, secondo cui il dato tiene contro anche della attività congiunte con i suoi partner commerciali. A giugno la compagnia ha prodotto una media di un milione e 635 mila barili di petrolio al giorno, un calo del 3,4 per cento su anno. Il dato risente del taglio di centomila barili a maggio e giugno imposto dall'accordo dei paesi "Opec+”. Rispetto al volume delle esportazioni, Pemex ha esportato a luglio un milione e 51 mila barili giornalieri, un calo del 5, 5 per cento rispetto al mese precedente. (Res)