Germania: Steinmeier condanna assalto al Bundestag, è un “attacco alla nostra democrazia”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica federale tedesca, Frank-Walter Steinmeier, ha duramente condannato le azioni dei manifestanti che ieri a Berlino hanno tentato di assaltare l'edificio del parlamento. “Le bandiere del Reich e le folle di estrema destra davanti al Bundestag tedesco sono un attacco insopportabile al cuore della nostra democrazia. Non lo tollereremo mai. La nostra democrazia è viva. Chi è arrabbiato per le misure contro il coronavirus o ne mette in dubbio la necessità, può farlo anche in pubblico, anche nelle manifestazioni. La mia comprensione finisce dove i manifestanti si mischiano ai nemici della democrazia e agli agitatori politici. Ringrazio i poliziotti che hanno agito con estrema prudenza nelle difficoltà”, ha affermato Steinmeier in una nota pubblicata sulla sua pagina Facebook. In precedenza anche il ministro dell’Interno, Horst Seehofer, aveva definito "inaccettabili" le azioni dei manifestanti che hanno tentato di assaltare l'edificio del parlamento. "È inaccettabile che i piantagrane e gli estremisti lo usino (l'edificio del Reichstag) per i propri scopi", ha detto il ministro al quotidiano “Bild” in un'intervista, aggiungendo che l'edificio del parlamento rappresenta "un centro simbolico della libera democrazia della Germania". (segue) (Geb)