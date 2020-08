Germania: Steinmeier condanna assalto al Bundestag, è un “attacco alla nostra democrazia” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri circa 38 mila persone hanno partecipato alla protesta contro le restrizioni anti-coronavirus e la polizia ha arrestato più di 300 manifestanti in seguito agli scontri avvenuti con le forze dell'ordine. Secondo quanto riportato dai media locali, alcuni manifestanti di estrema destra che sventolavano la bandiera del Reich tedesco e altri simboli ad esso riconducibili hanno salito i gradini del palazzo del Reichstag. Inoltre, secondo quanto riferito dalla polizia, gli agenti intervenuti per sedare i disordini sono stati attaccati con il lancio di pietre e bottiglie. In risposta, i poliziotti hanno iniziato a disperdere i manifestanti usando gas lacrimogeni. Le proteste anti-coronavirus sono organizzate dal gruppo di iniziativa Querdenken 711 di Stoccarda che critica la risposta del governo alla pandemia. Gli organizzatori della protesta, il gruppo Querdenken 711 (“Pensiero laterale 711”) guidato dall’imprenditore e aspirante sindaco di Stoccarda Michael Ballweg, avevano inizialmente programmato una marcia nel centro di Berlino che si sarebbe dovuta concludersi nei pressi della Colonna della Vittoria, tuttavia la polizia non ha permesso ai manifestanti di marciarvi perché i requisiti di sicurezza del coronavirus non erano stati soddisfatti. Oltre a numerosi attivisti No vax, il corteo ha accolto tra le sue fila anche manifestanti appartenenti ad Alternativa per la Germania (Afd) e ad altre organizzazioni di estrema destra, come l’Npd (Partito nazionaldemocratico di Germania) e l’Identitar Bewegung (Movimento identitario). (Geb)