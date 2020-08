Libano: Cipro raccoglie 200 tonnellate di aiuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aiuti umanitari raccolti a Cipro per il Libano hanno superato le 200 tonnellate. Lo ha annunciato oggi il ministero degli Affari esteri cipriota. Dopo le devastanti esplosioni nel porto di Beirut avvenute il 4 agosto, Cipro ha raccolto 70 tonnellate di cibo secco nel primo lotto di aiuti umanitari al Paese vicino, mentre in seguito è iniziata una seconda campagna di aiuti. In un messaggio sul suo profilo Twitter, il ministero degli Affari esteri cipriota ha dichiarato che oltre 200 tonnellate di aiuti umanitari sono pronte per essere spedite in Libano e sono state raccolte dopo una campagna iniziata dopo lo spiegamento del piano del ministero, chiamato “Kapodistrias”.(Res)