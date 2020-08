Sudan: governo e gruppi ribelli raggiungono accordo di pace globale, domani la firma a Giuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fonte rivoluzionario del Sudan (Srf), la principale alleanza ribelle del Sudan, ha raggiunto un accordo di pace globale con il governo volto a porre fine a 17 anni di conflitto. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa statale sudanese “Suna”, secondo cui la cerimonia formale della firma è prevista per domani a Giuba, capitale del Sud Sudan, che ospita i negoziati di pace dalla fine del 2019. L’accordo finale, atteso da settimane ma più volte rinviato a causa delle violenze riesplose nella regione del Darfur, include diverse questioni chiave riguardanti la sicurezza, le proprietà dei terreni, la giustizia, la condivisione del potere e il ritorno degli sfollati. L’accordo – che non sarà firmato dalla fazione del Movimento di liberazione del Sudan (Mls) guidata da Abdelwahid Nour e dall'ala del Movimento di liberazione del popolo del Sudan-Nord (Splm-N) guidata da Abdelaziz al Hilu – prevede inoltre lo smantellamento delle forze ribelli e l'integrazione dei loro combattenti nell'esercito nazionale. Il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok e diversi ministri del governo di transizione sono andati in visita a Giuba, dove hanno incontrato il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir. “Dopo la dichiarazione di Giuba di settembre, tutti si aspettavano che l’accordo di pace sarebbe stato firmato entro due o tre mesi, ma ci siamo resi conto che le questioni erano di grande complessità”, ha commentato Hamdok. “Tuttavia, siamo stati in grado di portare a termine questo grande lavoro, e questo è l'inizio della costruzione della pace”, ha aggiunto. (segue) (Res)