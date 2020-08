Sudan: governo e gruppi ribelli raggiungono accordo di pace globale, domani la firma a Giuba (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La firma dell'accordo di pace tra il governo del Sudan e i gruppi armati era prevista inizialmente alla fine di luglio ma era stata rinviata a data da destinarsi a causa delle violenze scoppiate nel Nord Darfur e alle divergenze che ancora permanevano fra le parti in merito alle disposizioni sulla sicurezza. A rallentare il processo verso l’accordo di pace sono state le nuove violenze esplose il mese scorso in diverse città del Nord Darfur, dove le autorità del Sudan hanno dichiarato lo stato di emergenza nella città di Kutum in seguito all’uccisione di almeno nove manifestanti in un attacco armato condotto contro un sit-in di protesta per chiedere una maggiore sicurezza e un governo a guida civile. Il conflitto nel Darfur è iniziato nel 2003 dopo che i ribelli - in maggioranza non araba – sono insorti contro il governo di Khartum. Da allora le forze governative coadiuvate dalle milizie arabe note con il nome di janjaweed (letteralmente “demoni a cavallo”) sono intervenute per reprimere la rivolta, commettendo atrocità diffuse che, secondo le stime delle Nazioni Unite, provocarono la morte di circa 300 mila persone. Il conflitto nel Sud Kordofan e nel Nilo Azzurro è invece scoppiato nel 2011, a seguito di questioni irrisolte relative alla guerra civile del 1983-2005. I precedenti accordi di pace in Sudan – uno firmato in Nigeria nel 2006 e un altro firmato in Qatar nel 2010 – sono falliti nel corso degli anni. (Res)