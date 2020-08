Sudan: accordo di pace globale tra governo e ribelli, domani la firma a Giuba

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fonte rivoluzionario del Sudan (Srf), la principale alleanza ribelle del Sudan, ha raggiunto un accordo di pace globale con il governo volto a porre fine a 17 anni di conflitto. Lo riferisce oggi l’agenzia di stampa statale sudanese “Suna”, secondo cui la cerimonia formale della firma è prevista per domani a Giuba, capitale del Sud Sudan, che ospita i negoziati di pace dalla fine del 2019. L’accordo finale, atteso da settimane ma più volte rinviato a causa delle violenze riesplose nella regione del Darfur, include diverse questioni chiave riguardanti la sicurezza, le proprietà dei terreni, la giustizia, la condivisione del potere e il ritorno degli sfollati. L’accordo – che non sarà firmato dalla fazione del Movimento di liberazione del Sudan (Mls) guidata da Abdelwahid Nour e dall'ala del Movimento di liberazione del popolo del Sudan-Nord (Splm-N) guidata da Abdelaziz al Hilu – prevede inoltre lo smantellamento delle forze ribelli e l'integrazione dei loro combattenti nell'esercito nazionale. Il primo ministro sudanese Abdalla Hamdok e diversi ministri del governo di transizione sono andati in visita a Giuba, dove hanno incontrato il presidente del Sud Sudan, Salva Kiir. “Dopo la dichiarazione di Giuba di settembre, tutti si aspettavano che l’accordo di pace sarebbe stato firmato entro due o tre mesi, ma ci siamo resi conto che le questioni erano di grande complessità”, ha commentato Hamdok. “Tuttavia, siamo stati in grado di portare a termine questo grande lavoro, e questo è l'inizio della costruzione della pace”, ha aggiunto.La firma dell'accordo di pace tra il governo del Sudan e i gruppi armati era prevista inizialmente alla fine di luglio ma era stata rinviata a data da destinarsi a causa delle violenze scoppiate nel Nord Darfur e alle divergenze che ancora permanevano fra le parti in merito alle disposizioni sulla sicurezza. A rallentare il processo verso l’accordo di pace sono state le nuove violenze esplose il mese scorso in diverse città del Nord Darfur, dove le autorità del Sudan hanno dichiarato lo stato di emergenza nella città di Kutum in seguito all’uccisione di almeno nove manifestanti in un attacco armato condotto contro un sit-in di protesta per chiedere una maggiore sicurezza e un governo a guida civile. Il conflitto nel Darfur è iniziato nel 2003 dopo che i ribelli - in maggioranza non araba – sono insorti contro il governo di Khartum. Da allora le forze governative coadiuvate dalle milizie arabe note con il nome di janjaweed (letteralmente “demoni a cavallo”) sono intervenute per reprimere la rivolta, commettendo atrocità diffuse che, secondo le stime delle Nazioni Unite, provocarono la morte di circa 300 mila persone. Il conflitto nel Sud Kordofan e nel Nilo Azzurro è invece scoppiato nel 2011, a seguito di questioni irrisolte relative alla guerra civile del 1983-2005. I precedenti accordi di pace in Sudan – uno firmato in Nigeria nel 2006 e un altro firmato in Qatar nel 2010 – sono falliti nel corso degli anni. (Res) (Res)