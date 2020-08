Referendum: Raciti, da Di Maio solo antipolitica, Pd rifletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri Luigi Di Maio "continua a condurre una campagna referendaria all'insegna dell'inutilità dei seggi parlamentari che devono essere tagliati, dei privilegi dei politici e condizionando l'approvazione della nuova legge elettorale all'esito del voto referendario". Lo denuncia in una nota Fausto Raciti, parlamentare del Partito democratico e vicepresidente della commissione Affari Costituzionali. "Tolta l'antipolitica, non resta un solo argomento a favore del 'sì'. Viva l'onestà intellettuale. Rifletta bene il Pd su cosa fare", conclude Raciti. (Com)