Commercio: Bordoni (Lega), Raggi vuole uccidere centro di Roma con chiusura Ztl

- La sindaca di Roma Virginia Raggi "vuole il certificato di morte per il centro della città" e "prende in giro i commercianti del Tridente". È quanto afferma in una nota il consigliere capitolino della Lega Davide Bordoni. "La mancanza di un dialogo con le categorie - aggiunge Bordoni - ha portato all'adozione di un provvedimento illogico: si vuole verificare il numero di veicoli in circolazione per poter modificare gli orari dei varchi elettronici da domani di nuovo in vigore come prima dello scoppio della pandemia - sottolinea -. In pratica, invece di incentivare la ripresa, a Roma si vuole la cura che uccide il paziente. 'La piaga più grave? È il traffico! Troppe macchine. Un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere e ci fa nemici'. Mutuando la frase di un celebre film così si potrebbe sintetizzare l'incoscienza del duo Raggi-Calabrese che trova l'inoppugnabile giustificazione alla chiusura delle Ztl nell'ignoranza delle richieste dei negozianti e della crisi economica determinata dal lungo periodo di lockdown che ha devastato l'economica della Capitale. Invece di fare chiusure - conclude Bordoni - si proceda, coinvolgendo il governo, con misure concrete di sostegno alle attività sulla scia dell'esempio di Londra dove per i pasti nei pub o nei ristoranti i britannici pagheranno la metà: i gestori dei locali potranno chiedere il rimborso allo Stato. Da noi finiti bonus sono finite le imprese". (Com)