Migranti: Mulè (FI), tragedia è punto di non ritorno politica irresponsabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all'esplosione di un'imbarcazione al largo della costa di Crotone, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato, afferma che "la tragedia a bordo di un barcone carico di migranti a Sellia Marina che la Guardia di finanza stava rimorchiando verso il porto di Crotone è il punto di non ritorno di una politica migratoria irresponsabile e gestita con i piedi da questo governo". In una nota il parlamentare azzurro quindi prosegue: "Piangere ora i morti o dichiarare solidarietà ai due finanzieri italiani feriti che al momento dell'esplosione si trovavano a bordo del barcone è solo uno specchietto per le allodole di fronte all'irresponsabilità di un esecutivo che fa del buonismo da quattro soldi e non del realismo il faro che guida le proprie scelte politiche". (segue) (Com)