Migranti: Mulè (FI), tragedia è punto di non ritorno politica irresponsabile (2)

- Perché, continua Mulè, "tutti sapevano che Lampedusa era già in ginocchio e oggi lo è ancor di più con oltre 1.500 presenze all'hot spot, rispetto ai 200 scarsi che potrebbe ospitarne, a seguito dell'ultimo sbarco di centinaia di migranti sull'isola: non c'è giustificazione, viaggio in Tunisia o conferenze stampa che tengano. Sicurezza, salute, rispetto e dignità stessa dei migranti sono messi a repentaglio da ministri incapaci e buoni solo a far la paternale. Dalla scuola all'economia passando per l'immigrazione: non c'è un fronte gestito da questo governo che fili per il verso giusto. Dovrebbero dimettersi, ora, tutti". (Com)