Migranti: Rampelli (Fd'I), responsabilità morale e politica di Conte

- Il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d'Italia commenta l'esplosione di un'imbarcazione al largo di Crotone. "Vorrei fosse chiaro - scrive in una nota - più chiaro di sempre, che a largo di Crotone si è consumata l'ennesima strage che Conte, il ministro fantasma Lamorgese e la sinistra italiana hanno le mani sporche di sangue. Su di loro ricade la responsabilità politica e morale dei morti di oggi e delle decine di migliaia di persone annegate in questi dieci anni nel Mar Mediterraneo. Perché se la vita viene considerata bene supremo e indisponibile all'uomo occorre essere risoluti e trattare gli immigrati che si avventurano in questi viaggi della disperazione in due modi soltanto, entrambi mirati a garantirne la salvezza". (segue) (Com)