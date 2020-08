Migranti: Rampelli (Fd'I), responsabilità morale e politica di Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi crede nella difesa dei confini nazionali - continua Rampelli - deve impedire le partenze dalle coste libiche con il blocco navale, come fece Prodi nei confronti degli albanesi vent'anni fa, chi non crede nei confini e ritiene che siamo tutti 'cittadini del mondo' deve andare a prenderli con i traghetti e farli viaggiare in sicurezza. Fermo restando che questa visione ce l'ha solo la sinistra italiana perché nessun altro Paese socialista è governato da social-confusi cronici che si lasciano invadere da moltitudini di immigrati organizzati da trafficanti di uomini. La modalità attuale rappresenta solo la grande ipocrisia di chi non vuole fare scelte e lascia che esseri umani affidino la propria vita a spregiudicati scafisti. Si tratta di una vera e propria transumanza clandestina, con persone trattate peggio degli animali, con un'attenzione per la vita umana simile a quella riservata loro dai regimi totalitari. Tutti carne da cannone. La nostra solidarietà - conclude Rampelli - va ai superstiti e ai due finanzieri feriti nel corso delle operazioni di salvataggio". (Com)