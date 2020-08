Coronavirus: Cirielli (Fd'I), Campania supera Lombardia in contagi, Speranza commissari De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Campania con 270 nuovi casi positivi su 6.729 tamponi effettuati supera oggi la Lombardia (235) con 12.863 tamponi processati. "La situazione è drammaticamente fuori controllo e il governo deve intervenire subito". Lo dichiara, in una nota, il questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli. "Se continua così, per colpa dell'incapacità dell'amministrazione di centrosinistra guidata da De Luca, diventeremo presto una zona rossa - rimarca -. Come annunciato, presenterò un'interrogazione urgente al ministro Speranza di commissariare ad horas il governatore De Luca, perché è ormai evidente a tutti che non è in grado di fronteggiare l'emergenza sanitaria e quindi di tutelare la salute dei campani. Altro che modello da seguire, ha ragione Caldoro: quello di De Luca - conclude Cirielli - è un pericoloso fallimento". (Com)