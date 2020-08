Libano: Nasrallah, aperti a discussione costruttiva su nuovo patto politico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario generale del movimento sciita libanese Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha annunciato oggi che il partito è disposto a discutere su un nuovo patto politico per il Libano come proposto dal presidente francese, Emmanuel Macron, nella sua prima visita a Beirut dopo le esplosioni dello scorso 4 agosto costate 190 morti e 6.500 feriti. "Nella sua ultima visita in Libano, abbiamo sentito un appello del presidente francese per un nuovo patto politico in Libano. Oggi siamo aperti a una discussione costruttiva al riguardo", ha sottolineato Nasrallah durante un discorso televisivo. "Ma poniamo una condizione: questa discussione dovrebbe essere condotta con la volontà e il consenso delle varie fazioni libanesi", ha aggiunto il segretario generale di Hezbollah che ha invitato l'esercito libanese a divulgare i risultati dell'indagine tecnica sulle esplosioni di Beirut. Dopo le esplosioni che hanno devastato la capitale libanese, Hezbollah è stato oggetto di rinnovate critiche insieme agli altri principali partiti politici libanesi per decenni di cattiva gestione e corruzione del Paese. Nel suo discorso, Nasrallah ha nuovamente condannato l’accordo per la normalizzazione delle relazioni annunciato il 13 agosto scorso da Israele ed Emirati Arabi Uniti.(Res)