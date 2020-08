Coronavirus: Mattarella, da Ue e Stati membri risposte coraggiose e innovative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia che stiamo affrontando "ha amplificato logiche di chiusura, esclusione e competizione tra gli Stati. Logiche che, lungi dall'affrontare i problemi, rischiano solo di comprimere gli spazi di collaborazione tra paesi e le iniziative di cooperazione internazionale, essenziali per garantire pace, sviluppo sostenibile, crescita". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato ai partecipanti della prima Soft power conference in programma a Venezia. "Di fronte a questi mutamenti, una riflessione sul Soft power, sulla capacità di proporre modelli, di convincere ricorrendo all'esempio e non alla forza, è più che opportuna", evidenzia il capo dello Stato. "Si tratta di confermare il modello che vede le democrazie saper rispondere alle crisi con efficacia e determinazione, nel pieno rispetto dei diritti dei cittadini. E' quanto l’Unione europea e i suoi Stati membri hanno messo in campo, con risposte coraggiose e innovative", sottolinea Mattarella. (Rin)