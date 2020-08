Coronavirus: Mattarella, multilateralismo chiave per condivisione destini popoli, Italia darà contributo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le azioni intraprese a livello europeo per superare la crisi "sono utile dimostrazione dei risultati che si possono conseguire quando si declinano in spirito di concretezza i principi di solidarietà e leale collaborazione". Lo scrive il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel messaggio inviato ai partecipanti della prima Soft power conference in programma a Venezia. "La chiave del multilateralismo rimane lo strumento per costruire un percorso di condivisione dei destini dei popoli del mondo, mettendo in comune saperi, culture, valori. Si tratta di una sfida cui anche l’Italia saprà certamente dare il proprio contributo", ha aggiunto il capo dello Stato. (Rin)