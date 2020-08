Perù: coronavirus, si valuta avvio Fase 4 riapertura economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione multisettoriale contro la Covid-19 del Perù si riunirà domani per valutare il possibile inizio della fase 4 della riapertura economica del paese, nel contesto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo ha dichiarato il ministro della Produzione, José Salardi, secondo quanto riferisce l’emittente “Rpp”. Inizialmente questa fase era programmata per il mese di agosto, ma è stata posticipata alla luce dell’aumento dei contagi nel paese. Nella 4 fase è prevista la riapertura di voli internazionali, palestre, cinema, centri ricreativi e altri servizi. Con oltre 600 mila casi confermati il Perù è il secondo in America latina dopo il Brasile per numero di contagi ed il sesto nel mondo. (Mec)