- Sono più di 30 i verbali amministrativi elevati in questo fine settimana dalla Polizia locale di Roma nei confronti di esercizi pubblici per anomalie riguardanti soprattutto le occupazioni di suolo pubblico, i titoli autorizzativi ed il mancato rispetto delle norme sanitarie e per la limitazione del contagio. Dieci le persone sanzionate invece per vendita e consumo di alcolici oltre l'orario consentito. (Rer)