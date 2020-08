Viabilità: Viminale, fine settimana di rientro, previsto traffico intenso e maltempo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo ultimo fine settimana di agosto Viabilità Italia registra traffico già intenso dalla mattinata di oggi ed in aumento. Le giornate di domani, sabato 29 agosto, e domenica 30 agosto sono da bollino rosso. E' quanto si legge sul sito web del Viminale. Inoltre, lo scenario meteorologico elaborato dal dipartimento della Protezione civile prevede per sabato 29 agosto tempo instabile su tutto il Settentrione e l’alta Toscana, mentre per domenica 30 agosto previsto tempo ancora instabile su tutto il Settentrione e la Toscana, con precipitazioni da sparse a diffuse a prevalente carattere temporalesco, specie sui settori alpini e prealpini, e fenomeni anche intensi associati a locali grandinate e raffiche di vento. Tendenza al peggioramento nel corso della mattinata su Sardegna, Lazio, Umbria e sui settori occidentali di Marche e Abruzzo, e dalla sera su Molise e Campania settentrionale con precipitazioni da isolate a sparse. (segue) (Rin)