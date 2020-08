Viabilità: Viminale, fine settimana di rientro, previsto traffico intenso e maltempo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Viabilità Italia consiglia, pertanto, di prestare attenzione al contenuto dei pannelli a messaggio variabile disponibili lungo la rete autostradale; per le informazioni aggiornate in tempo reale sul traffico sono disponibili i canali del Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it, applicazione iCciss per iPhone, il canale Twitter del Cciss), le trasmissioni di Isoradio, i notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai e sul Televideo Rai alla pagina 640. Anas, società del gruppo Fs italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale e consultabile anche su tutti gli smartphone e tablet grazie all’applicazione "Vai" di Anas, disponibile gratuitamente. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde 800.841.148. (Rin)