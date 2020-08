Montenegro: elezioni parlamentari, affluenza del 51,51 per cento alle ore 13

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’affluenza alle urne in Montenegro per le elezioni parlamentari è stata del 51,51 per cento alle ore 13. Lo ha comunicato alla stampa il presidente della Commissione elettorale statale, Aleksa Ivanovic. Il dato è in netto aumento rispetto alle precedenti elezioni parlamentari del 2016, quando alla stessa ora l'affluenza era stata del 39,9, mentre alle elezioni del 2012 era stata del 33,3 per cento. I seggi resteranno aperti adalle 7 alle 20. Secondo i dati della Commissione elettorale centrale, sono 541.232 i cittadini che potranno scegliere fra i candidati di sei partiti e sei coalizioni. In rapporto alle elezioni presidenziali, tenutesi il 15 aprile 2018, il numero degli elettori è aumentato di circa 8.600 unità. Le elezioni parlamentari del 30 agosto sono le undicesime dall'introduzione del sistema pluripartitico in Montenegro e le quinte dall'indipendenza dalla Serbia sancita attraverso un referendum nel 2006.(Seb)