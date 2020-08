Medio Oriente: Netanyahu, palestinesi non possono più porre veto su pace tra Israele e mondo arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grazie all’accordo per la normalizzazione delle relazioni tra Israele ed Emirati Arabi Uniti, annunciato il 13 agosto, i palestinesi non potranno più porre il veto su una pace tra lo Stato ebraico e il mondo arabo. Lo ha dichiarato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, nella conferenza stampa congiunta con il consigliere della Casa Bianca, Jared Kushner, e il consigliere della Sicurezza nazionale Usa, Robert O'Brien, alla vigilia del primo volo diretto tra Tel Aviv e Abu Dhabi. “Se dovessimo attendere i palestinesi (per un accordo di pace) saremmo costretti ad attendere per sempre”, ha dichiarato il premier israeliano. "Penso che per troppo tempo i palestinesi abbiano avuto la possibilità di porre un veto sulla pace, non solo tra Israele e i palestinesi, ma tra Israele e il mondo arabo", ha aggiunto Netanyahu. Secondo Netanyahu, il mondo arabo è stufo dei palestinesi: “Le novità di oggi diventeranno normalità domani e apriranno la strada ad altri Paesi per normalizzare i loro rapporti con Israele”. (segue) (Res)