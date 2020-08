Medio Oriente: Netanyahu, palestinesi non possono più porre veto su pace tra Israele e mondo arabo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kushner e O'Brien saranno tra i passeggeri del volo della compagnia israeliana El Al che partirà lunedì da Tel Aviv con direzione Abu Dhabi con a bordo una delegazione composta da funzionari statunitensi e israeliani. Il volo El Al LY971, un numero che include il prefisso internazionale degli Emirati Arabi Uniti, partirà lunedì da Tel Aviv per Abu Dhabi e sull’aereo è stata scritta la parola “pace” in arabo, ebraico e inglese sul parabrezza della cabina di pilotaggio. Il volo LY972, che include il prefisso internazionale israeliano, effettuerà il viaggio di ritorno martedì. Oggi il premier israeliano ha anche elogiato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per i suoi sforzi di pace in Medio Oriente, definendo il cosiddetto "accordo del secolo" dell'amministrazione statunitense il primo piano realistico per la pace tra Israele e Palestinesi. In merito, Netanyahu ha dichiarato di essere disposto a negoziare la pace sulla base del piano Trump, aggiungendo che "man mano che più paesi arabi e musulmani si uniranno al gruppo per la pace", i palestinesi avranno "difficoltà a restare fuori da questa comunità”. Il consigliere della Casa Bianca Kushner, che dopo l’incontro con Netanyahu ha incontrato il presidente Reuven Rivlin, ha elogiato il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed come un "visionario coraggioso", sottolineando che la sua decisione di normalizzare i rapporti con Israele sarà "di ispirazione per il Medio Oriente". (Res)