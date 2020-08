Commercio: Fiepet Confesercenti, a Roma manca progetto su centro storico, va ripopolato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Claudio Pica, presidente della Fiepet Confesercenti di Roma e Lazio, chiede che il Campidoglio si occupi di ripopolare il centro storico di Roma per far ripartire le attività commerciali poiché "la Capitale continua a pagare l'assenza di un progetto di rinascita anche per il centro storico". In una nota Pica spiega: "L'amministrazione capitolina sembra aver perso la trebisonda. Anziché dare priorità a quegli interventi funzionali volti a valorizzare il centro storico di Roma, desertificato già da tempo e ben prima che il Covid-19 fermasse il volano turistico, e cercare di rimettere in equilibrio il tessuto produttivo della città, colpito da una crisi economica senza precedenti, si spende per progetti fumosi o di secondaria importanza come la realizzazione di una ciclabile in via Nazionale. È bene ricordare che prima del lockdown i pubblici esercizi sono stati penalizzati dall'interdizione delle scale mobili nelle stazioni metro di Spagna e Barberini, rimaste inaccessibili per mesi e mesi a romani e turisti. Un disagio che ha pesato fortemente sull'indotto dei commercianti e sulla tenuta occupazionale. Il turismo a Roma - aggiunge Pica - ha subito in questi mesi un duro colpo, e l'auspicata ripresa sia per gli alberghi che per la ristorazione a oggi non c'è stata. Il 'no' alla proroga della Ztl chiude il cerchio negativo. La Capitale - conclude - continua a pagare l'assenza di un progetto di rinascita anche per il centro storico, bel lontani dall'idea di fare di Roma una città all'altezza delle altre metropoli europee". (Com)