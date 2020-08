Grecia-Cipro: ministro Esteri greco Dendias, delimitazione zone marittime "quando i tempi saranno maturi" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In precedenza il vicepresidente turco Fuat Oktay aveva accusato l'Unione europea di essere "falsa" e aveva avvertito che la Turchia "proteggerà i suoi diritti su ogni metro cubo nelle acque del Mediterraneo orientale, qualunque cosa accada". In un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa turca “Anadolu”, Oktay ha dichiarato: “Noi siamo ben consapevoli della pace e del linguaggio diplomatico, ma non esiteremo a fare ciò che è necessario quando si tratta di proteggere i diritti e gli interessi della Turchia. La Francia e la Grecia ne sono pienamente consapevoli”, ha aggiunto Oktay. "Se i tentativi di Atene di espandere le sue acque territoriali non sono causa di guerra, allora cosa lo è?", ha poi osservato il vicepresidente turco, riferendosi ai piani della Grecia di estendere le proprie acque territoriali nel Mar Ionio e alle indicazioni che simili mosse potrebbero seguire in altre aree marittime. Il vicepresidente turco ha osservato che i tentativi di Atene di espandere le proprie acque territoriali possono rappresentare una causa di guerra. (segue) (Gra)