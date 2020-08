Grecia-Cipro: ministro Esteri greco Dendias, delimitazione zone marittime "quando i tempi saranno maturi" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oktay ha inoltre commentato l’ipotesi annunciata dall’Unione europea di considerare sanzioni economiche contro la Turchia, osservando che Ankara si attende “equità” da parte dell’Ue e che “nessuno si dovrà attendere un passo indietro” da parte del governo turco. “L’Unione europea non è sincera quando da un lato ci invita al dialogo mentre pensa ad altri piani riguardo alle attività che svolgiamo nella nostra piattaforma continentale nel Mediterraneo orientale", ha aggiunto Oktay. Intanto la Turchia ha emesso ieri sera un nuovo allarme internazionale Navtex per annunciare esercitazioni di artiglieria nel Mediterraneo orientale fino al prossimo 11 settembre. L’allarme segue quello emesso giovedì scorso dalle autorità turche per esercitazioni navali che si terranno dal 1 al 2 settembre nel Mediterraneo orientale. Secondo quanto riporta l’emittente turca “Trt Haber”, le esercitazioni riguarderanno diversi assetti navali che saranno impegnate in attività di addestramento al tiro. Il Navtex giunge in risposta alle esercitazioni “Eunomia” avvenute nei giorni scorsi al largo di Cipro e che hanno coinvolto Grecia, Italia, Cipro e Francia. Le manovre militari si sono concluse ieri, 28 agosto, e seguono le esercitazioni condotte da Grecia e Francia dello scorso 13 agosto e quelle tra le Marine militari greca e statunitense dello scorso 27 luglio. Le tensioni tra Turchia e Grecia si sono intensificate all'inizio di agosto, dopo che la nave da ricerca Oruc Reis, impegnata in trivellazioni esplorative nel Mediterraneo orientale, ha iniziato le perforazioni nelle acque rivendicate da Atene.Agenzia Nova (Gra)