Ponte Aulla: Renzi, domani presento interrogazione, burocrazia blocca viabilità da 5 mesi

- Il leader di Italia viva Matteo Renzi ha osservato che "sono passati cinque mesi dal crollo del ponte ed ancora manca il parere per realizzare le rampe necessarie a garantire la viabilità". Renzi lo ha detto ad Albiano Magra, in provincia di Massa Carrara, dove l’8 aprile scorso era crollato un ponte. "Mancano due settimane all'inizio delle scuole e i ragazzi sono isolati. Le passerelle sono inutili ma contano i fatti: non sono più capo del governo e non posso intervenire direttamente ma domani stesso con Cosimo Ferri, che ha già presentato interrogazioni alla Camera, lavoreremo a un’interrogazione ai ministri De Micheli e Costa da presentare in Senato con carattere d’urgenza, firmata da tutti i senatori di Italia viva", ha annunciato. "La incentreremo sui due pareri che mancano per sbloccare l’opera e sulla rimozione delle macerie che potrebbero mettere in discussione la sicurezza idrogeologica", ha aggiunto Renzi. (Rin)