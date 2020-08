© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un albero è caduto tra via della Marranella e via Grazioso Benincasa a Roma a causa del maltempo. L'arbusto ha invaso la carreggiata di via Marranella e la strada quindi è stata chiusa intorno alle 15 per permettere la rimozione del tronco. Sul posto sono intervenute le pattuglie del gruppo Prenestino della Polizia locale, al momento il traffico veicolare è deviato su via Giambattista Ramusio. (Rer)