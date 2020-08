Sport: Fd'I, da Campidoglio forzatura ai limiti delle regole su piscina Garbatella

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli esponenti di Fratelli d'Italia, Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio, Fabrizio Ghera capogruppo alla Regione Lazio e Alessandro Cochi responsabile dipartimento Sport Fd'I Roma tornano sula vicenda della Ss Lazio Nuoto e in una nota spiegano: "Nonostante il Tar, attraverso una sentenza, abbia dato ragione alla Ss Lazio Nuoto circa il bando di assegnazione deciso da Roma Capitale sulla piscina della Garbatella, in pieno agosto l'amministrazione grillina ha riassegnato l'impianto alla Maximo escludendo così la Ss Lazio Nuoto. Di fatto - affermano - uno sfratto a tutto tondo, una forzatura ai limiti delle regole. Da Fd'O vicinanza alla storica e gloriosa società che in modo virtuoso ha gestito dal 1984 la piscina di viale Giustiniano Imperatore, sfornando grandi atleti tra cui alcuni anche campioni olimpici. Dalla sindaca Raggi - concludono - un'ingiustizia contro cui non mancheremo, come già fatto in precedenza, di dare manifestare il dissenso insieme agli atleti della Ss Lazio Nuoto". (Com)