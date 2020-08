Scuola: Raggi, al via richieste per buoni libro, c'è tempo fino al primo dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche quest’anno le famiglie romane in condizione di fragilità economica potranno richiedere un buono da utilizzare per acquistare i libri scolastici. In un post su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi, spiega che "i buoni provvedono a garantire la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo per gli alunni iscritti alle scuole medie e superiori. Un sostegno - aggiunge Raggi - che quest’anno è ancora più importante perché dà un aiuto concreto alle tante famiglie che, a causa dell’emergenza coronavirus, si sono trovate in condizioni economiche difficili. La domanda - conclude - può essere presentata online fino al primo dicembre 2020". Le informazioni per la richiesta sono disponibili sul sito web di Roma Capitale. (Rer)